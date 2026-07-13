Il Milan ha concluso l'acquisto di Mario Gila dal Benfica. La società rossonera ha investito per rafforzare la difesa, puntando anche su giovani promesse. Nel frattempo, si segnala l'interesse per un difensore del Benfica, Antonio Silva, che potrebbe lasciare la squadra portoghese. La trattativa è in fase avanzata, ma non sono stati comunicati dettagli ufficiali.

Il Milan fa sul serio per blindare la propria retroguardia. La dirigenza rossonera ha piazzato un colpo da 90 per quanto riguarda presente e futuro. La notizia nei giorni scorsi, infatti, ormai è ufficiale: Mario Gila è un nuovo giocatore del Milan. Per strappare il centrale spagnolo alla Lazio, il club rossonero ha tirato fuori ben 30 milioni di euro. Nonostante l'investimento per Gila, il Milan resta vigile sul mercato dei difensori. Nelle ultime ore, infatti, è ritornato di moda un nome caldissimo: Antonio Silva. Calciomercato Milan, occhi su Antonio Silva. Secondo quanto riferito dal quotidiano portoghese Record e confermato poi da Fabrizio Romano, il difensore Lusitano classe 2003 del Benfica ha preso una decisione: ha rifiutato la proposta del rinnovo di contratto offerto dalle aquile di Lisbona, scegliendo di mettersi sul mercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Antonio Silva rompe con il Benfica: rossoneri interessati?

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Milan Flash - Adesso arriveranno solo portoghesi

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