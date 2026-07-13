Calciomercato Juve | la Roma ha rifiutato un’offerta da 42 milioni di Carnevali

La Roma ha rifiutato un’offerta da 42 milioni di euro per un giocatore, proposta dalla Juventus. L’amministratore delegato bianconero ha tentato di acquistare un nuovo portiere questa estate, puntando a rafforzare la rosa. La trattativa si inserisce nel contesto della ricerca della Juventus di un nuovo numero uno, considerata una priorità per la campagna di calciomercato estiva. La squadra torinese continua a cercare soluzioni per completare il reparto tra le proprie fila.

. L’ad bianconero ha provato a piazzare il colpaccio. La ricerca del nuovo numero uno in casa Juventus entra ufficialmente nel vivo, configurandosi come una delle priorità assolute della sessione estiva per costruire una formazione ancora più competitiva. Con la necessità di consegnare a Luciano Spalletti un estremo difensore di assoluta affidabilità, capace di garantire qualità tra i pali e totale sicurezza all’intero reparto arretrato, la dirigenza guidata da Giovanni Carnevali aveva rotto gli indugi per quello che era il vero grande sogno per la porta bianconera: Mile Svilar. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il no della Roma all’assalto bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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