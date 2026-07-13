Sabrina Ferilli non sarà la sola preside. A Testa Alta. In Spagna arriva Cabeza Alta, riadattamento della serie italiana con protagonista l’attrice romana, tramessa su Canale 5 lo scorso gennaio e rinnovata dopo il grande successo per una seconda stagione. A calarsi nei panni dell’ormai nota Virginia Terzi, che nella versione iberica si chiamerà Verónica, sarà l’attrice e cantante Leonor Watling. Prodotta da Shine Iberia (Banijay) per Mediaset Spagna, Cabeza Alta vedrà alla direzione Belén Macías, con la sceneggiatura firmata da Virginia Yagüe. La trama di Cabeza Alta. La trama ricalcherà in gran parte quella della serie nostrana, suddivisa però in due puntate. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Cabeza Alta, arriva l’adattamento spagnolo di A Testa Alta della Ferilli

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