Il Parlamento ungherese ha approvato un emendamento costituzionale con una maggioranza di due terzi, che prevede la fine dell’incarico dell’attuale presidente della Repubblica. La decisione è stata presa durante una seduta in cui il governo ha presentato la proposta. La modifica costituzionale segna la conclusione dell’era politica legata a un vecchio presidente, con il Parlamento che ha dato il via libera alla sostituzione.

Budapest volta decisamente pagina e chiude con l’era Orban. La maggioranza di due terzi del partito Tisza, nel Parlamento ungherese, ha approvato l’emendamento costituzionale, proposto dal governo, che sancisce la cessazione dell’incarico dell’attuale presidente della Repubblica Tamas Sulyok. I deputati dell’opposizione di Fidesz di Orban, in segno di protesta contro “l’arbitrio”, sono usciti dall’aula, e non hanno partecipato al voto. L’emendamento, oltre la destituzione del capo dello stato stabilisce un limite di 12 anni per i mandati dei deputati, un limite di età di 70 anni per i giudici della Corte costituzionale, cambiando così la composizione della Corte, e l’istituzione di un Ufficio di recupero e protezione del patrimonio pubblico, con lo scopo di recuperare “i miliardi rubati dagli oligarchi del regime corrotto di Orban”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Budapest chiude con l’era Orbàn e manda a casa il presidente

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Ungheria, la delusione di Orbán dopo le elezioni: Risultato doloroso

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