Il cantante si esibisce allo stadio San Siro di Milano il 14 e 15 luglio, prima delle due date italiane del suo The Romantic Tour. Si prevede che l’evento richiamerà oltre centomila persone tra le due serate. La prima data è prevista per il 14 luglio, con il concerto che si svolgerà nel noto impianto milanese.

Martedì 14 luglio Bruno Mars torna finalmente in Italia e lo fa nel luogo simbolo dei grandi concerti internazionali: lo stadio San Siro di Milano. Sarà la prima delle due date italiane del suo The Romantic Tour, uno degli eventi musicali più attesi dell’estate, destinato a richiamare oltre centomila spettatori tra il 14 e il 15 luglio. L’assenza dai palchi italiani durava da quasi un decennio. Nel frattempo Bruno Mars non ha semplicemente consolidato il proprio successo: si è imposto come uno degli ultimi autentici showman della musica contemporanea. In un’epoca in cui molti concerti puntano soprattutto sugli effetti speciali, lui continua a mettere al centro il talento. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Bruno Mars a San Siro il 14 e 15 luglio: la (probabile) scaletta del concerto

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