Britney Spears ha commentato l’incidente avvenuto la scorsa settimana, quando è stata vista sul tetto di un SUV in autostrada vicino a Los Angeles. La cantante ha dichiarato che “nulla è come sembra”, senza fornire ulteriori dettagli. L’evento ha attirato l’attenzione dei media e ha portato a speculazioni sulla sua condizione. La polizia ha effettuato controlli e accertamenti senza procedere con denunce o arresti. La Spears non ha rilasciato altre dichiarazioni pubbliche in merito.

Britney Spears è ritornata a far parlare di se dopo quanto accaduto la scorsa settimana, quando la popstar veniva immortalata sul tetto panoramico di un SUV in autostrada nei pressi di Los Angeles. L’incidente autostradale è l’ultimo degli eventi che ha coinvolto la popstar negli ultimi mesi. A maggio, secondo quanto riferito, la cantante si stava comportando “in modo irregolare” ed andava in giro con un coltello durante una serata fuori a cena di recente; il suo rappresentante ha affermato che i presunti eventi venivano ingigantiti: “ Questo attacco costante a tutto ciò che fa, ed è esattamente ciò che è successo 20 anni fa quando i media hanno cercato di dipingere Britney come una persona cattiva. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Britney Spears rompe il silenzio sul suo comportamento nell’autostrada di Los Angeles: “Nulla è come sembra”

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Britney Spears BREAKS Silence After DUI – Her Next Step Is Shocking!

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