Durante un concerto a Carrara, Loredana Berté ha affermato che la concorrente Briana avrebbe dovuto vincere a The Voice Kids. La cantante, sul palco con la giovane artista, ha espresso chiaramente questa opinione. Nel frattempo, si segnala che Briana ottiene voti molto alti anche a scuola, evidenziando i suoi risultati eccellenti sia nel settore musicale che in quello accademico.

"Avrebbe dovuto vincere lei". L’ha detto chiaro e tondo Loredana Berté durante il concerto a Carrara che a The Voice Kids, il popolare programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, avrebbe dovuto trionfare la sua pupilla Briana, che l’altra sera era seduta fra il pubblico ed è salita sul palco chiamata dalla cantante e ha duettato insieme a lei in "Figlia di" mentre ha eseguito da sola "E la luna bussò" con la consueta grinta. Grande entusiasmo della piccola star, 12 anni, pratese doc: figlia di una ragazza di 18 anni, è cresciuta fino ai tre anni nella grande famiglia "Santa Rita", poi nove anni fa l’affidamento da parte di Christian Scarpinati e Giovanna Mollo, proprietari della conosciuta bottega di alimentari di Casale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Briana, il talento rock. Sul palco con Loredana. E a scuola voti altissimi

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