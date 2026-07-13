Boulevard la recensione | uno scadente young-adult di routine
Una ragazza appena trasferitasi in una nuova scuola si innamora del bad-boy locale, innescando quel triangolo romantico nato nel romanzo pubblicato su Wattpad. Su Prime Video. Hasley Weigel è un'adolescente con un elenco di sogni ancora tutti da realizzare, costretta a trasferirsi in una nuova città insieme alla madre, assunta come psicologa della scuola che lei ora si trova a frequentare. Il primo giorno, proprio tra le mura dell'istituto, incrocia la strada di Luke Howland, ragazzo dalla pessima reputazione e che nasconde una tragedia nel suo passato, animato da un'indole autodistruttiva che la protagonista di Boulevard finirà ben presto per conoscere da vicino. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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