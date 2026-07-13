Boss in incognito 2026 replica | tutto quello che c’è da sapere sulla puntata

Boss in incognito 2026: anticipazioni, azienda, datore di lavoro, lavoratori, puntata 13 luglio. Replica, Rai 2. Questa sera, 13 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Boss in incognito, la replica del programma tv che vede alla conduzione Elettra Lamborghini. Sarà lei a raccontare le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio sulla puntata di stasera. Anticipazioni. Nel corso delle puntate, ciascuna dedicata a realtà aziendali italiane d’eccellenza, i boss non saranno gli unici ad andare in incognito e a camuffarsi, assumendo una nuova identità. 🔗 Leggi su Tpi.it

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