Boss in incognito 2026 replica | tutto quello che c’è da sapere sulla puntata

Da tpi.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Boss in incognito 2026: anticipazioni, azienda, datore di lavoro, lavoratori, puntata 13 luglio. Replica, Rai 2. Questa sera, 13 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Boss in incognito, la replica del programma tv che vede alla conduzione Elettra Lamborghini. Sarà lei a raccontare le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio sulla puntata di stasera. Anticipazioni. Nel corso delle puntate, ciascuna dedicata a realtà aziendali italiane d’eccellenza, i boss non saranno gli unici ad andare in incognito e a camuffarsi, assumendo una nuova identità. 🔗 Leggi su Tpi.it

boss in incognito 2026 replica tutto quello che c8217232 da sapere sulla puntata
© Tpi.it - Boss in incognito 2026 replica: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Temi più discussi: Chi è Francesca Lonigro, la protagonista di Boss in incognito e direttrice della Lonigro Fruit; Stasera in tv (6 luglio), Elettra Lamborghini irriconoscibile: il cambiamento è radicale; RAI 2 - Quotidiano Nazionale; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi lunedì 6 luglio.

boss in incognito 2026Boss in incognito 2026: anticipazioni, azienda, datore di lavoro, lavoratori, puntata 13 luglio. Replica, Rai 2Boss in incognito 2026: anticipazioni, azienda, datore di lavoro, lavoratori, replica, 13 luglio, Rai 2, Elettra Lamborghini ... tpi.it

boss in incognito 2026Boss in incognito 2026 replica: tutto quello che c’è da sapere sulla puntataBoss in incognito 2026: anticipazioni, azienda, datore di lavoro, lavoratori, replica, 6 luglio, Rai 2, Elettra Lamborghini ... tpi.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web