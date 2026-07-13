Senza autobus e scollegati dal resto della città a causa dei lavori pubblici in corso. È questa la sorte toccata ai residenti di Borghetto-Valle Aurelia. Dal 26 giugno scorso, quando nella zona sono iniziati gli interventi per il rifacimento della rete fognaria, l'area in cui sostavano i mezzi Atac della linea 495 per caricare e scaricare i passeggeri è stata transennata e trasformata in un deposito di materiali. A pagarne il prezzo sono i cittadini, ora costretti a percorrere a piedi almeno un chilometro e mezzo di strada per raggiungere la fermata più vicina e prendere un bus. «Atac dove sei?», si legge su un lenzuolo steso sulle barriere di acciaio con le quali è stato recintato il capolinea. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Borghetto-Valle Aurelia resta senza autobus

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