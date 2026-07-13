Bologna nella morsa del caldo torrido | torna da bollino rosso

Bologna è tornata a registrare temperature da bollino rosso, con i turisti che usano ombrellini per proteggersi dal sole in piazza Maggiore. Le temperature massime sono salite oltre i limiti critici, rendendo difficile muoversi senza colpi di calore. La città si trova in pieno ondata di caldo torrido, e le previsioni indicano che il picco si avrà nei prossimi giorni.

Per attraversare piazza Maggiore senza colpi di calore, i turisti stranieri usano ombrellini anti-sole. Bologna è da oggi una delle città italiane da bollino rosso, ma il peggio deve ancora venire. Dormire la notte sta diventando impossibile. "Ci sarebbe bisogno di verde, cosa che non c'è", raccontano i locali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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