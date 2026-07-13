Il sindaco di Milano è indagato dai magistrati per un investimento di diecimila euro effettuato oltre dieci anni fa in una società. Le quote di questa società sono state successivamente inserite in un trust prima che il soggetto diventasse sindaco. La società ha avuto rapporti indiretti con il comune durante questo periodo. La procura sta valutando eventuali implicazioni legali legate a questa vicenda.

Diecimila euro di investimento fatti più di dieci anni in una società, le cui partecipazioni sono poi state congelate in un trust prima di diventare sindaco, che ha avuto indirettamente rapporti d’affari con il comune. Sarà un caso, ma la procura di Milano sembra essersi accorta solo ora del possibile conflitto di interessi di Beppe Sala, il primo cittadino del capoluogo lombardo che nelle ultime settimane si è permesso in più occasioni di criticare la magistratura per aver «screditato l’operato dell’amministrazione» con inchieste dal sapore «politico» sul settore urbanistico (alcune delle quali si sono già chiuse con sentenze di assoluzione). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Liberoquotidiano.it - Beppe Sala nel mirino dei pm: cosa rischia il sindaco di Milano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Antonio Di Pietro possibile candidato sindaco a Milano, Beppe Sala spiazza: "Fatico a giudicarlo in politica"A Milano, tra i candidati possibili alle prossime elezioni comunali del 2027, si è aggiunto anche il nome di Antonio Di Pietro.

Sala e le inchieste sull'urbanistica a Milano, il sindaco si toglie un peso: «Parole violente dei pm usate per screditarci»Il sindaco di Milano ha commentato le accuse emerse nelle recenti inchieste sull’urbanistica, definendole parole violente dei pm usate per...

Argomenti più discussi: Beppe Sala nel mirino dei pm: cosa rischia il sindaco di Milano | Libero Quotidiano.it; Milano, il trust Inter mai dichiarato e gli affari con Engineering; Giuseppe Cruciani si propone per Milano ma esclude una candidatura a sindaco imminente; Giunta Sala, la vergogna in aula sulla donna sfregiata in metro dall'algerino | Libero Quotidiano.it.

Antonio Di Pietro possibile candidato sindaco a Milano, Beppe Sala spiazza: Fatico a giudicarlo in politicaMentre inizia il toto-nomi per il nuovo sindaco di Milano, Beppe Sala si esprime con qualche perplessità sull'ipotesi Antonio Di Pietro. Ma aggiunge che è un galantuomo ... virgilio.it