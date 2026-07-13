Bene il comparto | Nel primo semestre crescita a +1,3%

Nel primo semestre del 2026 il settore tessile ha registrato una crescita dello 1,3%, secondo i dati dell’Ufficio studi di Confindustria Moda. Nonostante il primo trimestre fosse stato difficile, i numeri mostrano un miglioramento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I dati indicano una ripresa, con il comparto che si mantiene in crescita anche in un contesto di sfide.

INCORAGGIANTI i dati del settore, stando all’analisi dell’Ufficio studi economici e statistici di Confindustria Moda, che evidenziano un primo trimestre 2026 complesso per il comparto tessile, ma in crescita rispetto al 2025. L’indice Istat della produzione industriale della tessitura registra una flessione dell’1,3%, mentre l’ export complessivo di tessuti si attesta a 729 milioni di euro, in calo del 3,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il quadro, tuttavia, presenta dinamiche differenziate sia tra le diverse tipologie di prodotto sia tra i mercati di destinazione. Crescono infatti i tessuti di seta (+7,5%), di cotone (+2,2%) e di lana (+1,2%), mentre il risultato complessivo risente della marcata contrazione dei tessuti a maglia (-13,2%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Dataforce – Mercato Italia – Noleggio – 1° semestre 2026

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