Basket | Italia terzo quarto no e Francia vittoriosa negli Europei Under 20 Azzurri ancora a secco

Da oasport.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia Under 20 di basket ha subito una sconfitta contro la Francia negli Europei di Lubiana. La partita si è conclusa con un punteggio di 53-67, con la squadra francese che ha preso il comando nel terzo quarto. Questa è la seconda sconfitta consecutiva per gli azzurri nel torneo. La formazione francese ha mostrato un contributo diffuso tra tutti i giocatori in campo.

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Seconda sconfitta per l’Italia agli Europei Under 20 di Lubiana. Nella capitale slovena gli azzurri devono cedere anche alla Francia, vittoriosa per 53-67 e trascinata da una squadra in cui tutti riescono a dare un proprio contributo di qualsiasi tipo. Diversamente, agli azzurri, se si toglie il trio Lonati-Airhienbuwa-Hassan, resta tendenzialmente non tanto anche in ragione di varie giornate no. Ultima partita del girone già nel giro di 24 ore contro la Turchia, e sarebbe importante una vittoria anche se l’accoppiamento di ottavi resta in ogni caso duro. L’Italia non inizia neppure male con tanti giocatori che riescono a realizzare a rotazione e la Francia che ha parecchie difficoltà ad attaccare: in sostanza la difesa azzurra c’è. 🔗 Leggi su Oasport.it

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