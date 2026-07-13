Ballando con le Stelle spuntano i primi tre nomi | le riflessioni di Milly Carlucci

Da novella2000.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ballando con le Stelle verso il ritorno: nuovi scenari per la giuria, il cast e lo show di Milly Carlucci. Ecco le ultime indiscrezioni. Le anticipazioni sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle fanno già discutere: Milly Carlucci è al lavoro per preparare un appuntamento ricco di novità, tra possibili cambiamenti nella giuria, nuovi ingressi nel cast e strategie pensate per rinnovare il programma. Il talent di Rai 1 si prepara così a tornare con diverse sorprese ancora da confermare. La nuova stagione di Ballando con le Stelle continua a far parlare di sé ancora prima del ritorno in onda. Il programma condotto da Milly Carlucci è già al centro di numerose indiscrezioni riguardanti possibili cambiamenti, novità nel cast e soluzioni pensate per mantenere alta l’attenzione del pubblico di Rai 1. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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