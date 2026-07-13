Baggio spiazza le altre leggende | Pelé Maradona o Messi? Io scelgo

Da video.gazzetta.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una tavola rotonda su canali YouTube brasiliani, alcuni ex calciatori hanno discusso delle loro preferenze tra Pelé, Maradona e Messi. Tra i partecipanti figuravano Ronaldo, Romário, Roberto Carlos, Roberto Baggio, Gabriel Batistuta e Marco Materazzi. Durante l’incontro, Roberto Baggio ha espresso una preferenza personale tra le tre leggende del calcio, senza ulteriori dettagli o motivazioni. L’evento è stato trasmesso online e ha coinvolto diverse figure note del calcio internazionale.

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Ronaldo, Romário, Roberto Carlos, Roberto Baggio, Gabriel Batistuta e Marco Materazzi: una tavola rotonda leggendaria è stata ospitata dai canali YouTube brasiliani LUCAS TYLTY, Charla Podcast e Rede Ronaldo. In uno dei momenti finali, è stato chiesto a ciascuno di scegliere il più grande calciatore di tutti i tempi tra Pelé, Maradona e Messi. Tutti evitano di esporsi, tranne Romario che sceglie Pelé, ma quando tocca ai due italiani i pareri sono ben diversi. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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