attenzione ai diverticoli se scoprite di averli meglio non farli infiammare

I diverticoli sono piccole sacche che si formano nella parete dell’intestino. Se si sviluppano, la condizione si chiama diverticolosi, mentre l’infiammazione di queste sacche è nota come diverticolite. È importante evitare di farli infiammare, poiché questo può portare a complicazioni. La terminologia corretta comprende questi termini specifici, anche se spesso vengono usati in modo intercambiabile.

Ci impappiniamo un po’ tutti, chiamando questa caratteristica di alcuni intestini di cui parleremo oggi, variamente diverticoli, diverticolosi, diverticolite. Sicuramente avrete chiesto a qualcuno se aveva (o qualcuno vi avrà detto di avere) «i diverticoli». E questo è corretto. Corretto sinonimo è malattia diverticolare o diverticolosi. Soffrire di diverticolosi vuol dire avere i diverticoli. Un sinonimo non corretto invece è diverticolite.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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