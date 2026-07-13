La Francia ha accusato la Russia di aver condotto un’ampia campagna di cybersabotaggio e spionaggio contro diversi Paesi europei. Il ministro degli Esteri ha attribuito l’operazione all’Fsb, il servizio di sicurezza russo. La situazione si sta aggravando, con le autorità europee che monitorano attentamente le attività sospette. Non sono stati forniti dettagli specifici sugli attacchi o sulle misure adottate.

La Francia punta il dito contro la Russia per una presunta vasta offensiva di cybersabotaggio e spionaggio ai danni di vari Paesi europei. Il ministro degli Esteri Jean-Noël Barrot ha attribuito l’operazione all’ Fsb, il servizio federale di sicurezza russo. Parigi ha quindi convocato al Quai d’Orsay l’ambasciatore russo Alexeï Mechkov e annuncia misure restrittive contro nove individui e quattro organizzazioni ritenute coinvolte. Analoga iniziativa è stata comunicata anche dalla Germania, che convocherà il rappresentante diplomatico di Mosca. Francia-Russia, l’accusa di attacco ibrido contro l’Europa. Secondo la ricostruzione illustrata da Barrot, l’azione informatica avrebbe interessato circa dieci Paesi del continente. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Attacco all’Europa”. La situazione precipita, cosa sta succedendo

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