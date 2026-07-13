ATA 24 mesi 2026 ecco le graduatorie provvisorie e definitive AGGIORNATO con Caserta Monza e Brianza

Da orizzontescuola.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie e definitive ATA 24 mesi per l’anno scolastico 202627. Le graduatorie provvisorie sono disponibili e aggiornate anche per le province di Caserta, Monza e Brianza. Le graduatorie definitive saranno utilizzate per assegnare ruoli e supplenze del personale ATA nell’anno scolastico 202627.

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Sono in pubblicazione le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi, valide per l’anno scolastico 202627. Le graduatorie definitive ATA 24 mesi saranno utilizzate per l’attribuzione dei ruoli e delle supplenze del personale ATA nell’anno scolastico 202627. L'articolo ATA 24 mesi 2026, ecco le graduatorie provvisorie e definitive AGGIORNATO con Caserta, Monza e Brianza. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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