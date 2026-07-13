ATA 24 mesi 2026 ecco le graduatorie provvisorie e definitive AGGIORNATO con Caserta Monza e Brianza

Notizia in breve

Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie e definitive ATA 24 mesi per l’anno scolastico 202627. Le graduatorie provvisorie sono disponibili e aggiornate anche per le province di Caserta, Monza e Brianza. Le graduatorie definitive saranno utilizzate per assegnare ruoli e supplenze del personale ATA nell’anno scolastico 202627.