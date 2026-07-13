Apre a Formello la sezione Ucid nel segno dell’etica per i professionisti e gli imprenditori

È stata ufficialmente costituita la Sezione UCID di Formello dell’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti. L’atto costitutivo è stato sottoscritto il 25 giugno 2026 alla presenza dei soci fondatori. La nuova Sezione nasce con l’obiettivo di promuovere i valori dell’etica cristiana nel mondo dell’impresa e delle professioni, favorendo la formazione degli associati, la diffusione della Dottrina Sociale della Chiesa e la realizzazione di iniziative culturali, sociali ed economiche a beneficio del territorio. Il Presidente è Riccardo Pedrizzi, vicepresidente e Tesoriere Lino Piacentini, segretario Ivana Minguzzi. I soci fondatori sono, a parte... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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