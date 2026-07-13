Amorim ha manifestato interesse a riportare Mazraoui al Milan. La società sta valutando la possibilità di inserire il giocatore nel reparto esterni, dopo aver ufficializzato gli acquisti di Ramos e Gila. Nel frattempo, il portiere ha commentato pubblicamente il ruolo di Mazraoui, senza fornire dettagli specifici. La trattativa è in fase di valutazione, con l’obiettivo di definire i dettagli nelle prossime settimane.

Dopo l'attaccante (Ramos) e il difensore centrale (Gila), già ufficializzati, il Milan si concentra soprattutto sugli esterni in questa fase di mercato. In entrata e in uscita, con un incastro che potrebbe far sorridere il nuovo allenatore Ruben Amorim., A un anno esatto dal suo arrivo a Milano, potrebbe già salutare Pervis Estupinan e questo aprirebbe le porte all'arrivo di Nouassair Mazraoui dal Manchester United. Per l'ecuadoriano si è fatto avanti l'Aston Villa: al momento solo un sondaggio, però l'ex Brighton potrebbe davvero ritornare in Premier League., Sbloccando così la casella per il pupillo di Amorim, che aveva allenato Mazraoui proprio ai Red Devils fino alla stagione scorsa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Amorim vuole ritrovare Mazraoui al Milan. La situazione, il ruolo e le parole di Ibra su di lui

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