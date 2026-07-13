Allegri-Napoli via al ritiro | 47 contratti da gestire

Il Napoli ha iniziato il ritiro pre-stagionale, con 47 contratti da gestire. La squadra si prepara ad aprire la stagione 202627, dopo aver completato i controlli fisici e atletici a Castel Volturno. Il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, entrerà nel vivo del suo incarico nei prossimi giorni. La preparazione prosegue con allenamenti e verifiche tecniche prima dell'inizio ufficiale delle partite.

Il Napoli si prepara ad aprire ufficialmente la stagione 202627. Il nuovo corso di Massimiliano Allegri entrerà nel vivo nei prossimi giorni, dopo la prima fase dedicata ai controlli fisici e atletici a Castel Volturno. La squadra inizierà il lavoro al Training Center, dove sono previste visite mediche e valutazioni del gruppo. Poi il trasferimento in Trentino, con Dimaro-Folgarida pronta ad accogliere il primo ritiro estivo degli azzurri. Secondo Repubblica, il programma è già tracciato: “Da venerdì il gruppo sarà a Dimaro-Folgarida, prima sede del ritiro estivo, e cominceranno gli allenamenti. Da oggi, invece, partiranno le attività propedeutiche al Training Center di Castel Volturno con visite mediche e test atletici del gruppo”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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