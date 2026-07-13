Alla finale maschile del 2026, una giovane spettatrice indossa un abito azzurro e sfoggia onde morbide sui capelli, mostrando un’eleganza che ricorda quella di una principessina. La partita si svolge in un’atmosfera di grande festa, con tribune gremite di vip e un caldo estivo. Per molte bambine di dieci anni, assistere a questo evento rappresenta un sogno di un pomeriggio d’estate che resterà impresso.

W imbledon è una bolla. Erba verdissima, tribune piene di vip, un caldo appena sopportabile. Per la maggior parte delle bambine di dieci anni assistere alla finale maschile del torneo sarebbe un sogno: un pomeriggio d’estate speciale, uno di quelli destinati a restare nella memoria. Per Charlotte è un impegno pubblico. C’è un abito scelto in anticipo, un’acconciatura studiata, un posto fisso accanto ai genitori nella royal box, sotto gli occhi di migliaia di persone e di altrettante telecamere. La principessina, proprio come sua madre, cammina in mezzo ai riflettori con la naturalezza di chi lo fa da sempre, ma soprattutto con eleganza. Sugli spalti di Wimbledon è seduta di fianco alla sua famiglia: il principe William, Kate Middleton e il fratello George (assente il piccolo Louis). 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Alla finale maschile 2026, la principessina sfoggia onde morbide, un abito azzurro e un'eleganza già regale

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