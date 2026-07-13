A partire dall’autunno, la Rai eliminerà diversi volti noti dai propri palinsesti. Tra gli esclusi ci sono personaggi di spicco del mondo dello spettacolo, tra cui conduttori di programmi di intrattenimento, approfondimento culturale e daytime. La ristrutturazione prevede un sostanziale cambiamento dell’offerta televisiva, con la cancellazione di alcuni programmi e la perdita di figure storiche che hanno caratterizzato le trasmissioni della rete pubblica.

La televisione pubblica si prepara a un vero e proprio ribaltamento nei palinsesti Rai a partire dall’autunno. La nuova linea editoriale cancella in un colpo solo diverse trasmissioni di daytime, intrattenimento e approfondimento culturale, ridisegnando l’intera offerta televisiva e lasciando a terra volti storici e grandi colossi della conduzione. Le esclusioni eccellenti, da Alessia Marcuzzi a Teo Mammucari, fino a Barbara D’Urso, hanno già scatenato la dura reazione del sindacato dei giornalisti Usigrai, preoccupato per il ridimensionamento dell’identità della terza rete. Il caso di Barbara D'Urso e il veto per il rientro in tv Il... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Alessia Marcuzzi, Teo Mammucari e Barbara D'Urso fuori dai palinsesti Rai, chi sono tutti gli esclusi illustri

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La Rai mette in panchina dei conduttori amatissimi e chiude alcuni programmi:ecco chi resta e chi va

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