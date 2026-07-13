Accordo Libano-Israele | sottoscritta la clausola dell’impunità

Da ilfattoquotidiano.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 26 giugno è stato firmato a Washington un accordo tra Israele e Libano, che include una clausola di impunità. Organizzazioni come Amnesty International, Human Rights Watch, Reporters sans frontières, il Centro libanese per i diritti umani e il Sindacato dei giornalisti libanesi hanno analizzato il testo dell’accordo. Le associazioni hanno esaminato specificamente la presenza della clausola e le sue implicazioni. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ai contenuti dell’accordo o alle conseguenze pratiche.

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Amnesty International, Human Rights Watch, Reporters sans frontières, Legal Agenda, il Centro libanese per i diritti umani e il Sindacato dei giornalisti libanesi hanno analizzato l’accordo tra Israele e Libano, firmato a Washington il 26 giugno. L’accordo, di cui nei prossimi giorni a Roma ci sarà la sesta tornata, è arrivato dopo mesi di ostilità che hanno provocato enormi sofferenze alla popolazione civile anche a causa di crimini di guerra, ulteriori violazioni del diritto internazionale umanitario e altre gravi violazioni dei diritti umani. Tuttavia, la clausola 13 impegna i firmatari a cessare “qualsiasi azione ostile o sfavorevole nelle sedi politiche o giuridiche internazionali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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