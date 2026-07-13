a palermo i carabinieri hanno fermato 15 persone sospettate di aver ordinato o compiuto aggressioni e minacce contro i commercianti

A Palermo, i carabinieri hanno fermato 15 persone sospettate di aver ordinato o eseguito aggressioni e minacce contro commercianti nella zona nord della città. Gli episodi sarebbero avvenuti a partire da novembre dello scorso anno. Le indagini sono state avviate per chiarire i dettagli delle intimidazioni e delle azioni violente. I fermati sono stati portati in caserma per ulteriori accertamenti.

Lunedì mattina i carabinieri di Palermo hanno fermato 15 persone sospettate di aver pianificato o compiuto aggressioni e intimidazioni contro le attività commerciali nella parte nord della città, fin dallo scorso novembre. Farebbero parte di quella che i giornali locali hanno definito la “banda dei kalashnikov”, che negli ultimi mesi è stata responsabile di una serie di danneggiamenti, richieste di denaro, minacce e altri atti di intimidazione. La banda era attiva nei quartieri di San Lorenzo e Zen 2, zone poco collegate con il resto della città, dove la criminalità è diffusa e potente e che negli anni sono diventati un simbolo del degrado urbano a Palermo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Palermo: Sim Carabinieri: il rischio operativo tra le forze dell'ordine

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