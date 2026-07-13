Alle 9.30 del mattino, la temperatura a Firenze ha superato i 33 gradi, segnando un aumento rispetto alle ore precedenti. L’allerta rossa per il caldo intenso è stata estesa fino a mercoledì. L’ondata di calore si sta intensificando nel centro Italia, con condizioni di caldo estremo che coinvolgono anche altre zone della regione. Le temperature sono previste in ulteriore aumento nelle prossime ore.

Non si ferma, anzi si fa sempre più intensa, l'ondata di calore che sta colpendo il centro Italia e in particolare Firenze. Il nuovo bollettino del ministero della Salute emesso la mattina di lunedì 13 conferma il codice rosso per il giorno stesso, il successivo e mercoledì 15 luglio, con temperature massime percepite rispettivamente di 38, 37 e 39 gradi. Nella mattina di lunedì, si spiega dal Comune, alle 9.30 la stazione dell'Orto Botanico registrava già 33,5 gradi, mentre alla stessa ora si rilevavano 31,8 gradi al Giardino di Boboli e, alle 9.35, 31,6 gradi alla stazione Firenze Università. Le temperature minime della notte sono rimaste elevate, tra 22,5 e 23,4 gradi. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - A Firenze fa sempre più caldo: superati i 33° alle 9.30 del mattino, allerta rossa fino mercoledì

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