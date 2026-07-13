Un uomo di 61 anni è deceduto dopo essere stato risucchiato all’interno di una macchina per risonanza magnetica. L’incidente è avvenuto in una struttura sanitaria, dove l’uomo si trovava per un esame. Sono stati raccolti nuovi dettagli riguardo alle modalità dell’incidente, ma al momento non sono stati forniti ulteriori informazioni ufficiali. La vicenda è sotto indagine da parte delle autorità competenti.

Un uomo di 61 anni è morto tragicamente dopo essere stato risucchiato in una macchina per risonanza magnetica. Da allora sono emersi nuovi dettagli su quanto accaduto. Il terribile fatto è avvenuto il 16 luglio 2025 presso Nassau Open MRI a Westbury, New York. Secondo i rapporti, la potente forza magnetica dello scanner ha trascinato l’uomo all’interno della macchina mentre indossava una pesante catena da allenamento con i pesi al collo. Sebbene il Dipartimento di Polizia della Contea di Nassau non avesse ancora ricevuto il permesso di divulgare il suo nome, la moglie dell’uomo lo ha identificato come Keith McAllister durante un’intervista con News 12 Long Island. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - 61enne muore risucchiato in macchina di risonanza magnetica

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