Wimbledon Sinner-Zverev vale il titolo | La gara in diretta

Nella finale di Wimbledon, Jannik Sinner e Alexander Zverev si sono affrontati sull’erba per il titolo di singolare maschile 2026. La partita si è svolta in diretta, rappresentando il momento conclusivo del torneo. Entrambi i giocatori sono scesi in campo per conquistare il prestigioso trofeo, con i rispettivi match point e scambi intensi. La sfida è terminata con uno dei due che ha alzato il trofeo.

L’ultimo atto sull’erba, il più importante: Jannik Sinner contro Alexander Zverev per decretare chi sarà il vincitore del singolare maschile 2026 di Wimbledon. Una stretta di mano, sorrisi, prima di concentrarsi ed entrare sul campo Centrale del Championships londinese. Il numero uno del mondo insegue la sua seconda vittoria consecutiva di questo Slam, il tedesco la prima in assoluto. Sugli spalti, accompagnati dai figli George e Charlotte, sono presenti la principessa Kate Middleton e il principe William. La gara in diretta: 1° set. Ore 17.04: Zverev ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere. Sarà Sinner, quindi, il primo al servizio. Alle ore 17 i due protagonisti scenderanno in campo, saluteranno il pubblico, poi il via ai consueti pochi minuti di riscaldamento prima della gara. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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