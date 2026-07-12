Wesley pronto per Gasperini | smaltito l’infortunio che gli era costato il Mondiale

Wesley torna in campo dopo un infortunio muscolare che lo aveva fermato nelle scorse settimane, impedendogli di partecipare al Mondiale. Il giocatore è stato inserito nella lista dei convocati per la prossima partita e si allena con la squadra. La sua assenza era stata molto sentita, ma ora è pronto a riprendere il suo ruolo. La società ha comunicato che Wesley è disponibile per la sfida contro la squadra avversaria.

Wesley ci sarà. Il brasiliano, fermato nelle scorse settimane da un infortunio muscolare che lo aveva costretto a saltare il Mondiale con la propria nazionale, ha smaltito il problema fisico ed è atteso già da domani al Fulvio Bernardini per l’inizio del raduno giallorosso: una notizia che Gian Piero Gasperini accoglie con sollievo alla vigilia del ritiro. Un recupero costruito senza soste. A permettere il rientro in tempo utile è stato un programma di recupero personalizzato, seguito da Wesley senza mai interrompere il lavoro nelle ultime settimane. Un percorso mirato, portato avanti parallelamente agli impegni della prima squadra, che ora consente al giocatore di presentarsi a Trigoria già nelle condizioni per aggregarsi al gruppo fin dal primo giorno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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