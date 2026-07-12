WEC BMW e Cadillac in vetta dopo metà gara Ferrari in lotta per il podio

Dopo le prime tre ore della 6h di San Paolo, BMW si trova in testa davanti a Cadillac, con entrambe le vetture che hanno mantenuto un ritmo stabile. La lotta per il podio coinvolge anche la Ferrari, che si trova in una posizione competitiva. Raffaele Marciello ha superato Norman Nato, portando la vettura di WRT in una posizione avanzata. La gara continua con molte incognite e sorpassi ancora da verificare.

BMW precede Cadillac dopo le prime metà della 6h San Paolo, quarto atto del FIA World Endurance Championship. Raffaele Marciello regola Norman Nato, l’auto di WRT e la vettura n. 12 schierata da Hertz Team JOTA precedono la Ferrari n. 83 AF Corse di Phil Hanson. Cadillac ha controllato la scena nella prima ora con Will Stevens (n. 12) ed Earl Bamber (n. 38). Le due V-Series.R targate Hertz Team JOTA hanno gestito la BMW n. 15 di Kevin Magnussen, meritatamente al comando dopo il primo passaggio ai box. La Cadillac n. 12 ha perso tempo con un problema alla ruota anteriore sinistra, mentre la n. 38 è stata limitata per un posizionamento non corretto nella piazzola. 🔗 Leggi su Oasport.it

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