Voglia di ramato? Ci pensano i cinnamon gloss hair

Una nuova sfumatura di capelli sta conquistando molte persone: si chiama cinnamon gloss hair. Si tratta di un colore ramato caldo, con tonalità ibride e luminose, caratterizzato da un finish glossato. Questa tendenza si distingue per la sua capacità di offrire un aspetto più luminoso e brillante ai capelli, grazie alla sua finitura lucida. La colorazione si adatta a chi cerca un look caldo e naturale, con un tocco di lucentezza in più.

Le ultime tendenze in fatto di capelli sono impossibili da inquadrare in un unico blocco di colore. È il caso dei cinnamon gloss hair, la nuova sfumatura ramata che conquista proprio tutti, con le sue tonalità caldissime, ibride e ramate, racchiuse in un finish glossato che rende il tutto ancora più luminoso. Cinnamon gloss hair, la sfumatura ramata racchiusa in un fascio di luce. La potenza di questa sfumatura risiede nella tonalità castano chiaro arricchita dal riflesso speziato della cannella, completando il tutto con riflessi beige, miele e dorati: è il segreto per rendere il colore più tridimensionale e luminoso. Infatti, il vero segreto di questo look non è tanto il colore, ma l’effetto gloss. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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