Viene dimessa dall'ospedale dopo un incidente Alexandra muore 5 giorni dopo a casa | salgono a 4 gli indagati

Da fanpage.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo essere stata dimessa dall'ospedale, la giovane muore a casa cinque giorni dopo l’incidente. Ora sono quattro le persone indagate per la sua morte. Due nuovi indagati si aggiungono alle prime accuse, tutte legate alla gestione clinica e alle cure ricevute. La vittima aveva riportato una frattura alla mano prima di essere dimessa. La procura sta approfondendo i dettagli delle cure e delle decisioni prese durante il ricovero.

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Ci sono altri due indagati per la morte della giovane deceduta a casa dopo essere stata dimessa dall'ospedale in seguito alle cure per una frattura alla mano. L'autopsia riprenderà il 16 luglio dopo un'iniziale interruzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Alexandra, morta dopo le dimissioni dall’ospedale: due indagati; Muore dopo dimissioni dal pronto soccorso, giovedì l'autopsia; Chi era Alexandra morta a 23 anni 5 giorni dopo l'incidente: dimessa dall'ospedale poi il malore a casa; Muore a 23 anni pochi giorni dopo un incidente stradale e una diagnosi di frattura a una mano: indagato un medico.

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