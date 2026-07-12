Viene dimessa dall'ospedale dopo un incidente Alexandra muore 5 giorni dopo a casa | salgono a 4 gli indagati
Dopo essere stata dimessa dall'ospedale, la giovane muore a casa cinque giorni dopo l’incidente. Ora sono quattro le persone indagate per la sua morte. Due nuovi indagati si aggiungono alle prime accuse, tutte legate alla gestione clinica e alle cure ricevute. La vittima aveva riportato una frattura alla mano prima di essere dimessa. La procura sta approfondendo i dettagli delle cure e delle decisioni prese durante il ricovero.
Ci sono altri due indagati per la morte della giovane deceduta a casa dopo essere stata dimessa dall'ospedale in seguito alle cure per una frattura alla mano. L'autopsia riprenderà il 16 luglio dopo un'iniziale interruzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Belén Rodríguez dimessa dall'ospedale la showgirl torna a casa dopo il malore
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Dimessa dopo l’incidente, cinque giorni dopo il malore fatale: Alexandra muore a 23 anni, aperta un’inchiesta ad ArezzoUna studentessa di 23 anni, dimessa dall'ospedale cinque giorni dopo un incidente stradale con una prognosi di 30 giorni, è deceduta improvvisamente.
Dimessa dall’ospedale poche ore dopo un incidente: muore 23enneUna donna di 23 anni, coinvolta in un incidente il 27 giugno che le aveva provocato un trauma alla mano, è morta il 2 luglio.
Temi più discussi: Alexandra, morta dopo le dimissioni dall’ospedale: due indagati; Muore dopo dimissioni dal pronto soccorso, giovedì l'autopsia; Chi era Alexandra morta a 23 anni 5 giorni dopo l'incidente: dimessa dall'ospedale poi il malore a casa; Muore a 23 anni pochi giorni dopo un incidente stradale e una diagnosi di frattura a una mano: indagato un medico.
Sono quattro ora gli indagati per la morte della 23enne Alexandra Halunga, la ragazza che dopo un incidente stradale era stata visitata e dimessa dall'ospedale la Fratta di Cortona con una semplice frattura alla mano. I primi indagati sono stati il medico del pr facebook
Dato che tutti e tre della mia famiglia torneranno tardi, ho cenato da mia madre. È già dimessa dall'ospedale e recentemente sta abbastanza meglio. Guardando spesso la TV durante la giornata, ne sa più di me su tante cose Oggi si è lamentata molto di Tru x.com
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