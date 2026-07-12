Viene dimessa dall'ospedale dopo un incidente Alexandra muore 5 giorni dopo a casa | salgono a 4 gli indagati

Notizia in breve

Dopo essere stata dimessa dall'ospedale, la giovane muore a casa cinque giorni dopo l’incidente. Ora sono quattro le persone indagate per la sua morte. Due nuovi indagati si aggiungono alle prime accuse, tutte legate alla gestione clinica e alle cure ricevute. La vittima aveva riportato una frattura alla mano prima di essere dimessa. La procura sta approfondendo i dettagli delle cure e delle decisioni prese durante il ricovero.