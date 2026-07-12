Un uomo ha deciso di lasciare l’Italia dopo aver subito ripetuti rifiuti nei contratti di lavoro. Ha dichiarato di aver scelto l’Estonia perché lì la sua passione per la matematica viene riconosciuta e rispettata. La decisione è stata influenzata da un’esperienza personale di umiliazione che lo ha portato a considerare altri paesi come possibile nuova residenza. La sua scelta si basa sulla ricerca di un ambiente che valorizzi le sue competenze e le sue inclinazioni professionali.

Per Fosco Loregian, dopo l’ennesimo contratto mancato, è stata una frase in particolare a convincerlo che l’ Italia non sarebbe più stata casa sua. Una di quelle che rimangono addosso per anni. “Durante un concorso all’università di Bologna, nel pieno del 2020, un componente della commissione mi disse che era bello vedere qualcuno trasformare un hobby, nel particolare ramo della matematica che avevo studiato, in una lunga catena di pubblicazioni. Risposi che non avevo fatto il ricercatore per hobby, ma per contribuire alla comunità scientifica e alla formazione degli studenti. Quel giorno ho capito che non volevo più continuare a sottopormi a quel tipo di umiliazioni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilfattoquotidiano.it - “Via dall’Italia per non sottopormi più a umiliazioni. In Estonia la mia passione per la matematica viene riconosciuta”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Franco Nero: «La donna più importante della mia vita? Vanessa Redgrave. Ho avuto la fortuna di imparare molto dall’amore. Non voglio soffrire, la malattia è la mia paura più grande»A 83 anni, l’attore ha dichiarato che la donna più importante della sua vita è stata Vanessa Redgrave, con cui ha avuto una relazione.

Clara: “L’esperienza di Mare Fuori mi ha lasciato tanto ma la musica resta la mia passione più grande. Sanremo 2027? Vedremo”La cantante e attrice Clara è stata scelta come madrina della nona edizione del Filming Italy Sardegna Festival, evento dedicato a cinema e...

Temi più discussi: Porto crocieristico di Isola Sacra: il TAR annulla la VIA. La soddisfazione di Italia Nostra; Al via la Riunione ministeriale del gruppo Amici dei Balcani occidentali; Pubblicità: Chupa Chups vuole cubizzare il mondo per il lancio della nuova caramella Mads; Italia fuori dalle semifinali: 1-0 per l’Ucraina a Bangor. Bollini: Sconfitta amarissima.

Serie A, via ai raduni: si parte con Atalanta, Monza e Udinese. Dall'Italia all'estero: ecco tutte le date e le sedi scelte dai club per i ritiri estivi, in preparazione della stagione 2026/27 x.com

Bastoni via dall'Italia, ma non per i fischi: il Barcellona è la prima scelta, ecco cosa filtraMILANO - Alessandro Bastoni vorrebbe giocare per il Barcellona dalla prossima stagione. Una decisione, quella del nerazzurro, dettata soprattutto da ambizioni sportive legate ai blaugrana, oltre al ... tuttosport.com

Bergomi categorico su Bastoni: Dovrà andare via dall'Italia, lo dico per il suo beneDefinire difficili gli ultimi due mesi di Alessandro Bastoni sarebbe un eufemismo. Il difensore dell'Inter è stato prima oggetto di una gogna mediatica enorme per la simulazione nel derby d'Italia ... corrieredellosport.it