La replica dell’ultima puntata di Verissimo sarà disponibile oggi pomeriggio sia in televisione che in streaming. Chi non ha potuto seguire la puntata in diretta potrà rivederla attraverso i canali ufficiali. Le modalità di visione comprendono sia la replica in TV che la piattaforma online dedicata, consentendo così di recuperare le interviste e i momenti salienti trasmessi.

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Verissimo e ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Verissimo in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Verissimo in TV e streaming. La replica dell’ultima puntata di Verissimo sarà trasmessa in TV e in streaming. Ecco tutte le soluzioni che hai a disposizione per rivedere l’appuntamento andato in onda su Canale 5. Come rivedere Verissimo in TV. Per rivedere Verissimo in replica bisogna sintonizzarsi su La5 tra una settimana esatta: la puntata del sabato verrà riproposta sabato prossimo dalle 13:30 alle 16:00, allo stesso modo la puntata della domenica verrà trasmessa in replica sette giorni dopo sempre a partire dalle 13:30. 🔗 Leggi su Tutto.tv

Segui gli aggiornamenti su Verissimo.

© Tutto.tv - Verissimo, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Verissimo - Tina Cipollari si commuove per la lettera del figlio Francesco

Argomenti più discussi: Andrea Delogu pronta a rivoluzionare La Porta Magica: tra le novità della prossima stagione spunta una formula già vista su Canale 5; Verissimo ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata; Elettra Lamborghini, come sta la cantante; Verissimo ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata.

Verissimo siamo fottìti, ecco perché te ne devi andare Carlo, prendi un bell’aeroplano e vai a lavorare negli USA! Dove sarai felicissimo di essere spremuto come un tubetto di dentifricio. Ciaooooo x.com

Verissimo: da Lisa Vittozzi a Francesca Lollobrigida, ecco gli ospiti di 28 febbraio e 1 marzoLa puntata di sabato 28 febbraio (ore 16:30), data che coincide con la serata finale del Festival di Sanremo, si aprirà con Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, freschi di scelta a Uomini e Donne. quotidiano.net