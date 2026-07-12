Verissimo ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Da tutto.tv 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La replica dell’ultima puntata di Verissimo sarà disponibile oggi pomeriggio sia in televisione che in streaming. Chi non ha potuto seguire la puntata in diretta potrà rivederla attraverso i canali ufficiali. Le modalità di visione comprendono sia la replica in TV che la piattaforma online dedicata, consentendo così di recuperare le interviste e i momenti salienti trasmessi.

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Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Verissimo e ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Verissimo in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Verissimo in TV e streaming. La replica dell’ultima puntata di Verissimo sarà trasmessa in TV e in streaming. Ecco tutte le soluzioni che hai a disposizione per rivedere l’appuntamento andato in onda su Canale 5. Come rivedere Verissimo in TV. Per rivedere Verissimo in replica bisogna sintonizzarsi su La5 tra una settimana esatta: la puntata del sabato verrà riproposta sabato prossimo dalle 13:30 alle 16:00, allo stesso modo la puntata della domenica verrà trasmessa in replica sette giorni dopo sempre a partire dalle 13:30. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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