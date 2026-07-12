Un bambino di 10 anni e il suo papà sono stati trascinati al largo dalla corrente mentre erano su una ciambella gonfiabile. Il bambino è riuscito a tornare a riva da solo prima che fosse troppo tardi, mentre il padre è stato trattenuto dalla corrente e non è riuscito a raggiungere la riva. La scena si è svolta in un'area di balneazione di Vercurago. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma il papà non è stato recuperato.

Vercurago (Lecco), 12 giugno 2026 – La ciambella gonfiabile stava trascinando al largo sia il bambino di 10 anni, sia il papà di 47. Il ragazzino è riuscito a tornare a riva da solo prima che fosse troppo tardi, il papà invece no, perché non voleva perdere il gonfiabile. È stato recuperato in mezzo al lago di Garlate, aggrappato alla ciambella, in balia della corrente e senza più forze in corpo. L'allarme. Nel pomeriggio di oggi un papà di 47 anni è stato salvato dalle acque del lago di Garlate, al largo della spiaggia di Vercurago. Lo hanno recuperato i vigili del fuoco della Squadra nautica impegnati di pattuglia durante l'Operazione Lario Sicuro proprio per soccorrere eventuali persone in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Vercurago, bambino di 10 anni e il papà sulla ciambella gonfiabile trascinati al largo dalla corrente

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