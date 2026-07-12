In Calabria, più di mille iscritti hanno stracciato le tessere, protestando contro un generale. La fuga di iscritti viene descritta come uno “tsunami”, anche se alcuni definiscono questa ondata come “al contrario”. La situazione riguarda il partito e i suoi militanti, che mostrano segni di dissenso e rivolta. Non sono state fornite cifre ufficiali o dettagli sulle motivazioni precise di questa protesta. La posizione del leader del partito non è ancora stata comunicata ufficialmente.

L’esatto confine di quello che un big del partito definisce “tsunami al contrario” non è ancora tracciabile. Ciò che è certo è che i futuristi, in Calabria, sono in rivolta. E per Roberto Vannacci è la prima grana interna al partito. La ragione è presto detta: ieri il deputato Domenico Furgiuele, nella riunione coi vertici di Futuro nazionale a Lamezia Terme, è stato nominato responsabile regionale. Il problema è che a molti – moltissimi – iscritti e delegati l’operazione non va giù. Sia per il metodo (“una nomina calata dall’alto, dov’è la meritocrazia di cui tanto parla il generale?”) sia per la persona (“Furgiuele è odiato da Cosenza a Reggio”). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Vannacci? Ci ha traditi”. La prima grana per il generale arriva dalla Calabria: “Più di mille iscritti stracciano la tessera, è uno tsunami”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ROBERTO VANNACCI, Generale e Presidente di Futuro Nazionale ospite di Roberto Rasia a CLOSE UP

Notizie e thread social correlati

Vannacci «incassa» 4 nuovi deputati da Lega e Forza Italia: «Futuro nazionale ha 94 mila iscritti, non ci ferma più nessuno»Il movimento politico guidato dal generale Vannacci ha aggiunto quattro nuovi deputati provenienti da Lega e Forza Italia, portando il totale a otto...

Leggi anche: Vannacci festeggia i nuovi ingressi: “Siamo a 94mila iscritti, il partito è partito, non ci ferma più nessuno”

Temi più discussi: La distanza con Trump e la mina Vannacci sono il passato che chiede il conto a Meloni. Debolezza? No, opportunità; L’imprenditore di Varese che ha speso 2.400 euro di manifesti contro Salvini e la Lega; Vannacci: Futuro Nazionale è l’unica novità politica degli ultimi 15 anni; Futuro Nazionale, rivolta a Lamezia Terme: 600 iscritti lasciano Vannacci | Nomine imposte, base ignorata.

Sai qual è la cosa peggiore di un tradimento? Che non viene quasi mai da un nemico | Don Luciano reddit

Roberto Vannacci ha avuto estimatori anche a sinistraC'entrano le sue denunce sull'uranio impoverito, ma anche il suo antieuropeismo e le sue simpatie per la Russia ... ilpost.it

Dal femminicidio ai migranti, le discusse dichiarazioni di Vannacci e il programma di FnVLeggi su Sky TG24 l'articolo Dal femminicidio ai migranti, le discusse dichiarazioni di Vannacci e il programma di FnV ... tg24.sky.it