Vale Rossi fa ruggire la Yamaha MotoGP a Goodwood sotto gli occhi di Lando Norris
Valentino Rossi ha partecipato al Goodwood Festival of Speed 2026, tornando con Yamaha e Monster Energy dopo più di dieci anni. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei presenti, tra cui il pilota di Formula 1, che ha assistito alla manifestazione. Rossi ha corso con una moto Yamaha durante l’evento, che si è svolto nel Regno Unito, davanti a un pubblico composto da appassionati e media. La partecipazione ha segnato il suo ritorno ufficiale a questa manifestazione.
Valentino Rossi ha fatto un ritorno trionfale al Goodwood Festival of Speed 2026, ritrovandosi con Yamaha e Monster Energy per la sua prima apparizione all'evento dopo oltre un decennio. Affiancato dal campione del mondo di Formula 1 Lando Norris, il pesarese ha entusiasmato i fan, per poi affrontare il sabato la celebre salita di Goodwood in sella alla sua Monster Energy Yamaha MotoGP YZR-M1 del 2020: la prima volta in pista con questa moto dal suo ritiro dalla MotoGP, avvenuto al termine della stagione 2021. Questo emozionante ritorno ha celebrato la leggendaria carriera di Rossi, la tradizione di Yamaha nei Gran Premi e il fascino intramontabile di una delle più grandi icone del motociclismo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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