vale rossi fa ruggire la yamaha motogp a goodwood sotto gli occhi di lando norris

Notizia in breve

Valentino Rossi ha partecipato al Goodwood Festival of Speed 2026, tornando con Yamaha e Monster Energy dopo più di dieci anni. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei presenti, tra cui il pilota di Formula 1, che ha assistito alla manifestazione. Rossi ha corso con una moto Yamaha durante l’evento, che si è svolto nel Regno Unito, davanti a un pubblico composto da appassionati e media. La partecipazione ha segnato il suo ritorno ufficiale a questa manifestazione.