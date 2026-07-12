Il capogruppo del Pd ha depositato una mozione per chiedere l’intitolazione di uno spazio pubblico a Vera Vigevani Jarach, figura simbolo della lotta contro indifferenza e totalitarismi, scomparsa nel 2025. La proposta mira a trasformare la memoria celebrativa in impegno civile quotidiano. La richiesta riguarda un’area del Comune di Pisa, con l’obiettivo di dedicare un luogo pubblico a chi ha rappresentato valori di resistenza e memoria.

La memoria da esercizio celebrativo a impegno civile quotidiano. E’ questo lo spirito della mozione depositata dal capogruppo del Pd, Matteo Trapani, che chiede al Comune di Pisa l’intitolazione di uno spazio pubblico a Vera Vigevani Jarach, figura simbolo della lotta contro l’indifferenza e i totalitarismi, scomparsa nel 2025. Vera Vigevani Jarach ha vissuto sulla propria pelle i due grandi orrori del Novecento. Fuggita da Pisa nel 1938 a causa delle leggi razziali firmate proprio nella tenuta di San Rossore, perse il nonno nei forni crematori di Auschwitz. Rifugiatasi in Argentina, dovette affrontare una seconda, atroce tragedia: la scomparsa della figlia Franca, divenuta una delle migliaia di desaparecidos sotto la dittatura militare di Videla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un’area per Vera Vigevani Jarach

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Vera Vigevani Jarach

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