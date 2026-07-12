Una serata tutta al femminile Dufì Gal e Vicky Le Roi sul palco

Notizia in breve

Martedì 14 luglio, alle 21, sul palco del Cassero della Fortezza di Poggibonsi si sono esibite tre artiste femminili. La prima, con il progetto ‘Vipera’, ha portato sul palco la sua musica e performance, integrando scrittura e arte figurativa. A seguire sono salite sul palco altre due cantanti, tutte coinvolte in una serata dedicata alla musica al femminile nel contesto del Festival Piazze d’Armi e di Città.