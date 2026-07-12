Una serata tutta al femminile Dufì Gal e Vicky Le Roi sul palco
Martedì 14 luglio, alle 21, sul palco del Cassero della Fortezza di Poggibonsi si sono esibite tre artiste femminili. La prima, con il progetto ‘Vipera’, ha portato sul palco la sua musica e performance, integrando scrittura e arte figurativa. A seguire sono salite sul palco altre due cantanti, tutte coinvolte in una serata dedicata alla musica al femminile nel contesto del Festival Piazze d’Armi e di Città.
Una serata di musica tutta al femminile, martedì 14 luglio, al Cassero della Fortezza di Poggibonsi per il Festival Piazze d’Armi e di Città. Alle 21 sul palco troviamo Caterina Dufì, artista e autrice la cui pratica multidisciplinare incontra scrittura, musica, performance e arte figurativa, con il progetto ‘Vipera’. Figura di grande interesse nell’attuale panorama musicale, Dufì supporta Maria Antonietta e Carmen Consoli, suonando in apertura ai loro concerti. Il suo esordio discografico risale invece al dicembre 2023 con "Acerbo e divorato" per Dischi Sotterranei, prodotto da Niccolò Cruciani. Un lavoro preceduto nel 2021 da "Tentativo di volo", sempre per Dischi Sotterranei, l’Ep di cui scrive, dirige e interpreta il cortometraggio costruito sulla musica del disco. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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