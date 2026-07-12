Una serata speciale ha portato musica e luci nel quartiere di San Giusto, trasformandolo in un teatro a cielo aperto. La performer ha coinvolto il pubblico con un evento che ha unito il pop e il contesto urbano, senza la necessità di strutture grandi. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi spettatori, che hanno assistito a uno spettacolo musicale in un ambiente suggestivo, illuminato e animato fino a tarda sera.

Clara accende la notte di Trieste: quando il pop incontra il cielo di San Giusto. Non serve un’arena da decine di migliaia di persone per creare la magia. A volte basta un castello che domina il mare, una notte d’estate e un’artista capace di trasformare ogni canzone in una storia da vivere. È quello che è successo ieri sera al Castello di San Giusto, dove Clara ha fatto tappa con il suo nuovo tour estivo, regalando a Trieste una serata che ha avuto il sapore delle grandi occasioni. Leggi anche “Cinema e Luce”, la scommessa di Rai 3 vinta con il pubblico Clara è salita sul palco con la naturalezza di chi, in pochi anni, ha costruito un percorso autentico. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Una notte da ricordare: Clara trasforma San Giusto in un teatro a cielo aperto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MASTER ENGLISH: 1000 Long English Sentences to Improve Vocabulary, Fluency & Speaking Skills!

Notizie e thread social correlati

Bergamo, successo per la Notte Bianca dello Sport: il centro città si trasforma in una palestra a cielo apertoSabato 27 giugno, il centro di Bergamo si è trasformato in una palestra a cielo aperto durante la Notte Bianca dello Sport.

Gabry Ponte trasforma San Siro in una discoteca a cielo aperto, lo show tra Millennial e Gen ZGabry Ponte ha portato un concerto a San Siro, trasformando l’area in una discoteca all’aperto.

Argomenti più discussi: San Giusto e Virtus Biancazzurra. Sono loro le regine del torneo Lori; Rifiuti abbandonati nelle isole ecologiche: il Comune di San Giusto Canavese annuncia la linea dura; Ancona, l’Italia ti guarda. Il Galà dei palinsesti Rai, il concerto di Tiziano Ferro e l’ultima notte insieme a Sky; Sabato poster per la vittoria di Porta Sant’Andrea. E cena per la lancia numero 40 al Bastione S.Giusto.

Clara accende la notte di Trieste: quando il pop incontra il cielo di San GiustoNon serve un’arena da decine di migliaia di persone per creare la magia. A volte basta un castello che domina il mare, una notte d’estate e un’artista capace di trasformare ogni canzone in una storia ... 361magazine.com