Una notte da ricordare | Clara trasforma San Giusto in un teatro a cielo aperto
Una serata speciale ha portato musica e luci nel quartiere di San Giusto, trasformandolo in un teatro a cielo aperto. La performer ha coinvolto il pubblico con un evento che ha unito il pop e il contesto urbano, senza la necessità di strutture grandi. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi spettatori, che hanno assistito a uno spettacolo musicale in un ambiente suggestivo, illuminato e animato fino a tarda sera.
Clara accende la notte di Trieste: quando il pop incontra il cielo di San Giusto. Non serve un’arena da decine di migliaia di persone per creare la magia. A volte basta un castello che domina il mare, una notte d’estate e un’artista capace di trasformare ogni canzone in una storia da vivere. È quello che è successo ieri sera al Castello di San Giusto, dove Clara ha fatto tappa con il suo nuovo tour estivo, regalando a Trieste una serata che ha avuto il sapore delle grandi occasioni. Leggi anche “Cinema e Luce”, la scommessa di Rai 3 vinta con il pubblico Clara è salita sul palco con la naturalezza di chi, in pochi anni, ha costruito un percorso autentico. 🔗 Leggi su 361magazine.com
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