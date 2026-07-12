Fans di Un Posto al Sole pronti per una nuova settimana ricca di colpi di scena? Le anticipazioni Upas sulle puntate in onda dal 13 al 17 luglio promettono grandi emozioni. Al centro delle trame della soap di Rai Tre troveremo la posizione di Grillo, che sembrerà aggravarsi, e la decisione di Palladini, pronto a rivelare al figlio la verità. Pronti a scoprire con noi le trame settimanali? Trame settimanali Un Posto al sole: Grillo nei guai?. Le indagini sul furto a Palazzo Palladini vanno avanti, e la Procura – dopo aver interrogato Raffaele, Stella ed Eduardo – rivolge la sua attenzione verso Grillo. Quest’ultimo perde il controllo nel corso di un cofronto con il pubblico ministero, e il suo sfogo, oltre ad aggravare la posizione di Eduardo, rischia di metterlo nei guai personalmente. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Un posto al sole, anticipazioni dal 13 al 17 luglio: Grillo nel mirino, Palladini pronto a fare un passo importante

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Un Posto al Sole, anticipazioni 29 giugno-3 luglio 2026: addio tra Damiano ed Eduardo

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