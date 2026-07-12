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Da calcionews24.com 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il calciomercato estivo è iniziato e le trattative sono in pieno svolgimento. Durante la giornata sono stati registrati vari movimenti di giocatori tra club di diverse nazionalità. Sono stati ufficializzati trasferimenti e rinnovi di contratto, mentre altre operazioni sono ancora in fase di definizione. La redazione di Calcio News24 continua a monitorare le novità che si susseguono ora dopo ora. Sono stati annunciati anche incontri tra agenti e dirigenti per le prossime operazioni di mercato.

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Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24. Inizia il periodo più caldo dell’anno per il  calciomercato: la sessione estiva. Il  mercato  non dorme mai in questi mesi: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di  Calcio News 24. Ultime notizie calciomercato – 12 luglio 2026. L’Inter piomba su Stones: cosa c’è dietro l’interesse dei nerazzurri per il difensore inglese 23.00 – John Stones è finito nel mirino dell’Inter: ecco perché i nerazzurri sono sulle tracce del difensore inglese Estupinan già bocciato dal Milan? Sondaggio di questa big europea per il terzino, ecco la posizione del club rossonero! 22. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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