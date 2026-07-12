Notizia in breve

Il calciomercato estivo è iniziato e le trattative sono in pieno svolgimento. Durante la giornata sono stati registrati vari movimenti di giocatori tra club di diverse nazionalità. Sono stati ufficializzati trasferimenti e rinnovi di contratto, mentre altre operazioni sono ancora in fase di definizione. La redazione di Calcio News24 continua a monitorare le novità che si susseguono ora dopo ora. Sono stati annunciati anche incontri tra agenti e dirigenti per le prossime operazioni di mercato.