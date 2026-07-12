Le temperature elevate e la scarsità di piogge stanno accentuando il rischio di incendi boschivi. Le aree verdi sono seccate e la vegetazione si presenta molto infiammabile. Le autorità hanno già segnalato un aumento delle chiamate di emergenza per incendi, che si stanno diffondendo rapidamente in diverse zone. La siccità prolungata rende più difficile il controllo e la prevenzione degli incendi.

Temperature elevate, piogge sempre più scarse e boschi messi a dura prova dalla siccità. L’estate 2026 si presenta particolarmente critica sotto il profilo del rischio incendi e il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano lancia un appello alla responsabilità di tutti: residenti, escursionisti, turisti e operatori agricoli sono chiamati ad adottare la massima prudenza per proteggere uno dei patrimoni naturali più preziosi del Paese. "Questa estate richiede un livello di attenzione ancora maggiore da parte di tutti coloro che vivono e frequentano l’Appennino – sottolinea il Direttore del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Giuseppe Vignali –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Troppo caldo, rischio incendi"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Francia nella morsa del caldo: blackout e allerta per il rischio di incendi

Notizie e thread social correlati

Caldo estremo: 1,5 milioni di lavoratori a rischio. Cgil e Greenpeace: “Il governo fa troppo poco”Tra il 25 e il 27 giugno, circa 1,5 milioni di lavoratori sono a rischio a causa del caldo estremo.

Loredana Bertè annulla il concerto a Bergamo “Fa troppo caldo, esibirmi in queste condizioni metterebbe a rischio la mia salute”Loredana Bertè ha annullato il concerto previsto a Bergamo, spiegando che le alte temperature rappresentano un rischio per la sua salute.

Temi più discussi: Troppo caldo, rischio incendi; Sardegna nella morsa del caldo, doppia allerta per domani: punte di 40 gradi e rischio incendi; Fino a 44°C in Spagna: attesa allerta rossa in diverse regioni; Il caldo e la siccità aggravano il pericolo incendi nelle nostre valli.

Troppo caldo, rischio incendiTemperature elevate, piogge sempre più scarse e boschi messi a dura prova dalla siccità. L’estate 2026 si presenta particolarmente ... ilrestodelcarlino.it

Caldo, terza ondata in arrivo: temperature fino a 40 gradi e rischio incendi. Ecco quanto dureràDopo la breve attenuazione registrata nei primi giorni di luglio, il caldo tornerà ad attanagliare l’Italia. Una nuova espansione dell’alta pressione subtropicale verso ... ilmessaggero.it