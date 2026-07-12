Tiro con l’arco Borsani e Di Francesco ancora sul podio in Coppa del Mondo nel mixed team

Notizia in breve

Durante una tappa di Coppa del Mondo a Madrid, la coppia italiana di tiro con l’arco, composta da Matteo Borsani e Roberta Di Francesco, ha ottenuto il secondo posto nel mixed team. Dopo aver già salito il podio ad Antalya, i due atleti si sono ripetuti, confermando la loro presenza tra le migliori. La competizione si è svolta senza ulteriori dettagli sui punteggi o gli avversari.