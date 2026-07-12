Tiro con l’arco Borsani e Di Francesco ancora sul podio in Coppa del Mondo nel mixed team
Durante una tappa di Coppa del Mondo a Madrid, la coppia italiana di tiro con l’arco, composta da Matteo Borsani e Roberta Di Francesco, ha ottenuto il secondo posto nel mixed team. Dopo aver già salito il podio ad Antalya, i due atleti si sono ripetuti, confermando la loro presenza tra le migliori. La competizione si è svolta senza ulteriori dettagli sui punteggi o gli avversari.
Dopo aver centrato il terzo gradino del podio ad Antalya, la coppia azzurra di arco ricurvo formata da Matteo Borsani e Roberta Di Francesco si ripete ancora una volta in Coppa del Mondo, nel Mixed Team, questa volta a Madrid. Il team italiano nella finale per la terza piazza batte 5-3 l’India di Dhiraj Bommadevara e di Kirty.: dopo il 38-38 iniziale, che spartisce la posta, la formazione asiatica vince la seconda ripresa con lo score di 38-37 portandosi sull’1-3. A quel punto però Borsani e Di Francesco reagiscono infilando due volèe praticamente perfette: 39-37 per il momentaneo 3-3 e poi uno sfavillante 40-37 per il definitivo 5-3 che fa alzare le braccia al cielo alla coppia italiana, contentissima per il risultato. 🔗 Leggi su Oasport.it
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