Nella tarda mattinata di domenica 12 luglio, un’auto ha fatto un’improvvisa manovra sbagliata e si è immersa in mare vicino al Molo Audace, nel centro di Trieste. L’incidente è avvenuto davanti a numerosi turisti, a pochi passi da piazza Unità d’Italia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle conseguenze per il conducente o eventuali feriti.

Attimi di paura nella tarda mattinata di domenica 12 luglio sul lungomare di Trieste, dove un’automobile è finita improvvisamente in acqua nei pressi del Molo Audace, a pochi passi da piazza Unità d’Italia e nel cuore del centro cittadino. L’allarme è scattato intorno alle 11.45, davanti a residenti e turisti presenti sulle Rive. Alla guida c’era un quarantenne triestino che, secondo una prima ipotesi, avrebbe perso il controllo del mezzo durante una manovra ancora tutta da chiarire. A rendersi conto per primi della gravità della situazione sono stati quattro militari dell’ Accademia militare di Modena, arrivati in città per una visita istituzionale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Terrore nella città italiana: auto sbaglia manovra e finisce in mare davanti ai turisti

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