Terrore nella città italiana | auto sbaglia manovra e finisce in mare davanti ai turisti

Da caffeinamagazine.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella tarda mattinata di domenica 12 luglio, un’auto ha fatto un’improvvisa manovra sbagliata e si è immersa in mare vicino al Molo Audace, nel centro di Trieste. L’incidente è avvenuto davanti a numerosi turisti, a pochi passi da piazza Unità d’Italia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle conseguenze per il conducente o eventuali feriti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Attimi di paura nella tarda mattinata di domenica 12 luglio sul lungomare di Trieste, dove un’automobile è finita improvvisamente in acqua nei pressi del Molo Audace, a pochi passi da piazza Unità d’Italia e nel cuore del centro cittadino. L’allarme è scattato intorno alle 11.45, davanti a residenti e turisti presenti sulle Rive. Alla guida c’era un quarantenne triestino che, secondo una prima ipotesi, avrebbe perso il controllo del mezzo durante una manovra ancora tutta da chiarire. A rendersi conto per primi della gravità della situazione sono stati quattro militari dell’ Accademia militare di Modena, arrivati in città per una visita istituzionale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

terrore nella citt224 italiana auto sbaglia manovra e finisce in mare davanti ai turisti
© Caffeinamagazine.it - Terrore nella città italiana: auto sbaglia manovra e finisce in mare davanti ai turisti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

This Ruthless French Mobster Wants to Control the Underworld! Will Anyone Survive This Gangster War

Video This Ruthless French Mobster Wants to Control the Underworld! Will Anyone Survive This Gangster War?

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “Accoltellata in pieno centro!”. Terrore nella città italiana: è caccia all’uomo

Roma Colosseo, maranza rubano l'auto dei vigili urbani davanti ai turisti: inseguiti e bloccati. Tre arrestiUna notte al Colosseo, tre giovani hanno circondato un'auto dei vigili urbani e uno di loro si è seduto al volante.

Temi più discussi: Terrore a Kiev, pioggia di missili e droni: esplosioni in tutta la città; Notte di terrore a Kiev: pioggia di missili russi sulla capitale.; Coltello, Allah Akbar e la frase sull'Isis: terrore nel parco di Milano. Poi il giudice lo libera; Salerno, scacco alla baby gang: era diventata il terrore di Piazza della Libertà.

Terrore e diritti: gli anni ’70 raccontati nella città delle BrRaccontare la violenza del terrorismo nella città che ha dato i natali al nucleo storico delle Brigate Rosse. Stasera – teatro Valli, ore 20,30 – la Fondazione Grade invita allo spettacolo ’Anni ... ilrestodelcarlino.it

Roma Capitale entra nella Rete Italiana Città Sane OMSLa Giunta Capitolina ha approvato la delibera, su proposta dall'Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari, che sancisce l'adesione di Roma Capitale alle Rete Italiana Città Sane - ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web