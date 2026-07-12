teleferica giostra e trampolino installata la nuova area giochi

Notizia in breve

Sono stati completati i lavori di installazione di una teleferica, una giostra e un trampolino nel parco Giovanni XXIII a Budrio. I nuovi giochi sono stati collocati nell’area tra il Piva’s Playground e il Palamarani. La posizione si trova tra due punti di riferimento del parco, e l’intervento riguarda l’ampliamento delle strutture dedicate ai bambini. I lavori sono stati conclusi recentemente e i giochi sono ora a disposizione del pubblico.