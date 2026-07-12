Teleferica giostra e trampolino Installata la nuova area giochi
Sono stati completati i lavori di installazione di una teleferica, una giostra e un trampolino nel parco Giovanni XXIII a Budrio. I nuovi giochi sono stati collocati nell’area tra il Piva’s Playground e il Palamarani. La posizione si trova tra due punti di riferimento del parco, e l’intervento riguarda l’ampliamento delle strutture dedicate ai bambini. I lavori sono stati conclusi recentemente e i giochi sono ora a disposizione del pubblico.
Ultimati a Budrio i lavori di installazione dei nuovi giochi nel parco Giovanni XXIII, nell’area tra il Piva’s Playground e il Palamarani. In una zona di grande passaggio e molto frequentata da bambini e ragazzi per la vicinanza con le scuole e gli impianti sportivi, l’intervento rappresenta un importante segnale di cura delle zone verdi e di attenzione verso lo svago e la socialità dei più piccoli. I giochi installati sono otto: una teleferica sfruttando le pendenze naturali, percorso ’passettini’, percorso ’mezze sfere’ in EDPM, un trampolino elastico rotondo, una dinamo sonoro che riproduce la reale melodia registrata dagli allievi della scuola comunale di Ocarina, una giostra rotante, un’amaca, un castello multifunzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Area giochi per bambini: nuova giostra inclusiva donata dal Rotary ClubUn'area giochi per bambini è stata inaugurata grazie a una donazione del Rotary Club.