Tabellone calciomercato estivo Juve 2026 LIVE | i trasferimenti in entrata e in uscita
Durante il calciomercato estivo 2026, la Juventus ha effettuato diverse operazioni di acquisto e cessione tra le sue squadre, tra cui la prima squadra, la Juventus Next Gen, le squadre femminili e le formazioni giovanili Under 15, 16 e 17. Le trattative sono state aggiornate in tempo reale e riguardano sia i trasferimenti in entrata sia quelli in uscita. La tabella riporta i dettagli dei movimenti di mercato per tutte le categorie del club.
di Marco Baridon Tabellone calciomercato estivo Juve 2026: acquisti e cessioni dei bianconeri. Prima squadra, Juventus Next Gen, Women, Primavera e Under 15, 16 e 17. Acquisti e cessioni del calciomercato estivo Juve del 2026. LEGENDA – D (titolo definitivo), P (prestito), FP (fine prestito), S (svincolato), R (riscattato), RESC (rescissione) JUVENTUS. Acquisti: Boga (Nizza, R), Openda (Lipsia, R), Ekhator (Genoa, D), Arthur (Gremio, FP), Rugani (Fiorentina, FP), Douglas Luiz (Aston Villa, FP), Joao Mario (Bologna, FP), Rouhi (Carrarese, FP) Cessioni: Vlahovic (S), Kostic (S), Holm (Bologna, FP) JUVENTUS NEXT GEN. Acquisti: Daffara... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Calciomercato Estivo 2026: Tutti gli Acquisti Ufficiali (Pt. 1)
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