Tabellone calciomercato estivo Juve 2026 LIVE | i trasferimenti in entrata e in uscita

Notizia in breve

Durante il calciomercato estivo 2026, la Juventus ha effettuato diverse operazioni di acquisto e cessione tra le sue squadre, tra cui la prima squadra, la Juventus Next Gen, le squadre femminili e le formazioni giovanili Under 15, 16 e 17. Le trattative sono state aggiornate in tempo reale e riguardano sia i trasferimenti in entrata sia quelli in uscita. La tabella riporta i dettagli dei movimenti di mercato per tutte le categorie del club.