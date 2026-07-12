Tra i presenti alla sala consiliare ci sono i rappresentanti delle dieci Contrade e un pubblico numeroso di contradaioli e priore, in occasione della presentazione del calendario della 45esima Cavalcata dell’Assunta.

Prendono posto tra i banchi della sala consiliare i colori delle dieci Contrade. Un folto pubblico, tra priori, contradaiole e contradaioli, è accorso per la presentazione degli appuntamenti più caldi della 45esima edizione della Cavalcata dell’Assunta. Il saluto iniziale è del sindaco Scarfini: "Sapete quanto tengo, da sempre, a questa manifestazione. Un grazie va a tutti coloro che raccontano e vivono il Palio: contradaioli, cerimoniere, lo staff della Cavalcata, i direttivi, per un evento che lavora dodici mesi all’anno". Le prime novità arrivano sul piano amministrativo, come commenta il vicesindaco e assessore alla Cavalcata Torresi: "Sono undici anni che seguo il Palio: è cambiato il regista, è cambiato il modo di sfilare, sono miglioramenti arrivati nel tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Svelata la Cavalcata 2026. Il calendario degli eventi

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