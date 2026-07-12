Suzuki aspetta la Juve! No del giapponese al Lens spera in una chiamata da Torino | le ultimissime sulla porta

Suzuki attende una chiamata dalla Juventus dopo aver rifiutato un'offerta del Lens. La società juventina sta cercando di definire un accordo economico con un portiere argentino, ma non c’è ancora intesa. Come alternativa, la Juventus tiene vivo l’interesse per Suzuki, che nel frattempo aspetta una risposta. Non ci sono aggiornamenti sulla negoziazione tra le parti.

di Luca Fioretti I bianconeri puntano il portiere argentino ma manca l’accordo sulle cifre. Come piano B resta vivo il profilo di Suzuki, che aspetta una chiamata. La Juventus continua a lavorare incessantemente per blindare la porta in vista della prossima stagione e regalare a Spalletti il tanto desiderato numero uno. Il grande obiettivo in cima alla lista della dirigenza per il ruolo di estremo difensore resta Emiliano “Dibu” Martinez. Tuttavia, la trattativa per portare il campione del mondo sotto la Mole non è affatto semplice. Manca infatti ancora l’accordo totale con l’ Aston Villa: il club inglese fa muro e continua a chiedere almeno 12 milioni di euro per lasciar partire il proprio leader difensivo, cifra su cui i bianconeri stanno ancora riflettendo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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